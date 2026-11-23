Costa, Birliğin 2028-2034 dönemini kapsayacak uzun vadeli bütçesinin AB Komisyonu'nun ilk teklifine kıyasla 204 milyar avro azaltılmasını önerdi.

Costa'nın Komisyonun yaklaşık 2 trilyon avroluk ilk planında cari fiyatlarla yüzde 10 kesinti öngören teklifi, bütçe büyüklüğünü 1,781 trilyon avro seviyesine çekiyor.

Merz, yaptığı açıklamada Costa'nın teklifindeki kesintileri yetersiz bularak taslağı kabul etmediğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Merz, Costa'nın Brüksel'de açıkladığı yeni bütçe taslağını "ilk adım" olarak nitelendirmesine karşın toplam harcama hacminin halen kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olduğunu belirtti.

Mevcut 2021-2027 dönemi bütçesiyle kıyaslandığında bu tutarın yüzde 40'ın üzerinde bir artış anlamına geldiğine işaret eden Merz, şu değerlendirmede bulundu:

"Üye ülkelerin kendi ulusal bütçelerinde kemer sıkma politikaları uyguladığı bir dönemde AB bütçesinin yüzde 40'tan fazla büyümesi bu çağın gerçekleriyle bağdaşmıyor. AB bütçesindeki dengesizlikler daha da kötüleşme tehdidi taşıyor. Yükün adil ve hakkaniyetli paylaşımı ancak gelir tarafında yapılacak düzenlemelerle sağlanabilir."

Merz, yeni mali çerçevenin 27 üye ülkenin tamamının katılımıyla Ukrayna'ya güçlü ve sürdürülebilir çok yıllı destek sağlaması gerektiğini de ifade etti.

AB bütçesine 5'te 1'den fazla payla en büyük katkıyı sağlayan Almanya'nın yanı sıra Hollanda, Avusturya, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi net katkı sağlayıcı ülkeler de harcamalarda daha derin kesintiler talep ediyor.

- Costa'nın teklifinde savunma harcamalarında artış ve yeni öz kaynak yaratma önerisi var

AB Konseyi Başkanı Costa, yeni teklifte savunma kaynaklarında yüzde 232, rekabetçilik finansmanında yüzde 120 ve dış faaliyetlerde yüzde 23 artış öngörüldüğünü açıklamıştı.

Teklifte, göç yönetimi ve sınır güvenliği fonlarının 2 katına çıkarılması, bilim programı Horizon Europe bütçesinin yüzde 57, öğrenci değişim programı Erasmus'un bütçesinin ise yüzde 25 artırılması ve uygun fiyatlı konutlara ilk kez başlangıçtan itibaren kaynak ayrılması yer alıyor.

Üye ülkelerin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına (GSYH) oranla ortalama bütçe katkılarının yüzde 0,80'den yüzde 0,82'ye yükselmesinin öngörüldüğünü belirten Costa, ulusal yükü sınırlamak amacıyla yılda yaklaşık 60 milyar avro ek gelir getirecek yeni öz kaynaklar önermişti.

Pakette, büyük teknoloji şirketlerine yönelik yüzde 3'lük dijital hizmet vergisinin yanı sıra sınırda karbon düzenlemesi, emisyon ticareti, tütün ürünleri ve elektronik atık vergileri bulunuyor. Ancak birçok üye ülke, dijital hizmet vergisinin ABD'deki Donald Trump yönetiminin misillemesine yol açmasından endişe ediyor.

AB'nin 2028-2034 dönemine ilişkin bütçesinin kabul edilmesi için üye ülkelerin oy birliğiyle anlaşması ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor.

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