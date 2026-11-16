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Anasayfa Ekonomi Üreticilere ekimde 2 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Üreticilere ekimde 2 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Yayınlanma Tarihi: 16.11.2026 08:54

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-31 Ekim tarihlerinde, Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödenen 2 milyar lira hasar tazminatıyla üreticinin yanında olduklarını bildirdi.

Üreticilere ekimde 2 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımsal üretime, ekimde 2 milyar lira güvence sağlandığına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"1-31 Ekim tarihlerinde, Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında ödediğimiz 2 milyar lira hasar tazminatıyla üreticimizin yanında olduk. Afetlerin ve iklim risklerinin yükünü çiftçimizin omuzlarından alıyor, üretime sahip çıkıyoruz. Gelin, devletimizin sağladığı prim desteğiyle, TARSİM sigortanızı yaptırın, alın terinizi olası risklere karşı koruma altına alın."

Paylaşımda, 126 milyon lira bitkisel ürün ve sera branşlarında zirai don, 629,9 milyon lira hayvan hayat branşlarında, 1,3 milyar lira dolu, fırtına, sel-su baskını ve yaban domuzu olaylarından ödeme yapıldığı bilgisi yer aldı.

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