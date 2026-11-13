Bilecik’in coğrafi işaretli kamber biberinde 100 ton rekolte elde edildi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, kamber biberinin tescili için Aralık 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Haziran 2026'da Kurumun "işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar" grubunda "Bilecik kamber biberi" adıyla coğrafi işaret olarak tescil edilen ürün, ilçedeki 50 üretici tarafından ortalama 100 dekarlık alanda, ağırlık olarak Geçitli köyünde yetiştiriliyor.

İnce kabuğu, etli yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan biber, taze tüketiminin yanı sıra turşu, salça, konserve ve dolma yapımında kullanılıyor.

İlçedeki üretimi 1800'lü yıllara dayanan, 3 aylık hasat dönemi sonunda 100 ton rekolte elde edilen biberin daha yüksek katma değerle pazarlanması hedefleniyor.

- Üretimde ata tohumları kullanılıyor

Geçitli Köyü Muhtarı Metin Çakır, AA muhabirine, Bilecik kamber biberinin köyde uzun yıllardır yetiştirildiğini söyledi.

Üretimde yaklaşık 100 yıllık ata tohumlarının kullanıldığını belirten Çakır, coğrafi işaret tescilinin ürünün tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Üretici İbrahim Ateş de yaklaşık 35 yıldır kamber biberi yetiştirdiğini söyledi.

Biberin çeşitli gıda ürünlerinin yapımında kullanıldığını dile getiren Ateş, "Ürünü ata tohumlarımızdan, organik olarak üretiyoruz. Tüketici tadına bakınca çok beğeniyor. Tescillenmesiyle satışlarımızın artmasını bekliyoruz. 3 aylık hasat dönemi sonunda 100 ton rekolte elde ettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere geliriz." dedi.

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