Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Rusya'nın bütçe açığı yaklaşık yüzde 33 arttı

Rusya'nın bütçe açığı yaklaşık yüzde 33 arttı

Yayınlanma Tarihi: 11.11.2026 08:47

Rusya'nın federal bütçe açığı, ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32,7 artarak 5,23 trilyon rubleye (yaklaşık 63 milyar dolar) ulaştı.

Rusya’nın bütçe açığı yaklaşık yüzde 33 arttı

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin ocak-ekim dönemine ilişkin öncü bütçe verilerine yer verildi.

Buna göre, geçen yılın aynı döneminde 3,94 trilyon ruble olan bütçe açığı, yaklaşık 1,29 trilyon ruble artarak 5,23 trilyon rubleye yükseldi. Böylece bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e çıktı.

Bütçe gelirleri yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 33,18 trilyon rubleye yükselirken, giderler yüzde 13,4 artışla 38,41 trilyon rubleye ulaştı.

Söz konusu dönemde petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 14,1 azalarak 6,44 trilyon rubleye gerilerken, petrol ve doğal gaz dışı gelirler yüzde 19,1 artışla 26,73 trilyon rubleye çıktı.

Açıklamada, öncelikli alanlara yönelik harcamalardaki artış ve petrol ile doğal gaz gelirlerindeki düşüş nedeniyle bütçenin yapısal denge hedeflerinden bir miktar sapıldığı belirtildi.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Din ile Ahlak İlişkisini Konuşmanın Zarureti: Hacı Adamdan Neyi Beklemek Gerekir?

Din ile Ahlak İlişkisini Konuşmanın Zarureti: “Hacı” Adamdan Neyi Beklemek Gerekir?

Dünyanın ilk çevre düzenlemesi: Kanuni Nizamnamesi

Dünyanın ilk çevre düzenlemesi: Kanuni Nizamnamesi

Geleneklerin tüketim ve gösteri nesnesine dönüşümü

Geleneklerin tüketim ve gösteri nesnesine dönüşümü

İrfan ve ahlakı temellendiren eser: Ahmediyye

İrfan ve ahlakı temellendiren eser: Ahmediyye

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İsrail’in kanlı elmas ticareti

İsrail'in kanlı elmas ticareti

Gazze’de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Gazze'de Sessiz İnfaz Teknolojisi: Quadcopter

Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı