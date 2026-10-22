Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Microsoft, Çin bağlantılı aktörün yapay zeka kullanarak yüzlerce kuruluşu hedef aldığını belirtti

Microsoft, Çin bağlantılı aktörün yapay zeka kullanarak yüzlerce kuruluşu hedef aldığını belirtti

Yayınlanma Tarihi: 22.10.2026 06:35

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Çin devletiyle bağlantılı bir siber aktörün yapay zeka destekli araçlar kullanarak dünya genelinde yüzlerce kuruluşu hedef aldığını bildirdi.

Microsoft, Çin bağlantılı aktörün yapay zeka kullanarak yüzlerce kuruluşu hedef aldığını belirtti

Microsoft Güvenlik Araştırmaları ve Microsoft Tehdit İstihbaratı ekiplerinin hazırladığı blog yazısında, Çin devletiyle bağlantılı "Storm-0940" adlı siber aktörün, eylül ayında çeşitli sektörlerdeki yüzlerce kuruluşu hedef alan saldırıları otomatikleştirmek için yapay zeka destekli sızma testi çerçevesi "ARTEX"i kullandığı belirtildi.

Saldırıların birçoğunda aktörün kuruluşların bulut altyapılarına ayrıcalıklı erişim elde ettiği aktarılan yazıda, bazı vakalarda ilk hedef belirleme aşamasından ayrıcalıklı erişim sağlanmasına kadar geçen sürenin 3 saatten kısa olduğu kaydedildi.

Yazıda, havacılık ve savunma, otomotiv, kimya, enerji, finansal hizmetler, kamu, hukuk, imalat, medya, askeri, yarı iletkenler, yazılım, teknoloji, düşünce kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların hedef alınan sektörler arasında olduğu bildirildi.

Ayrıca yazıda, Microsoft'un "Storm-0940"ın kısa süre önce kamuoyuna açıklanan ConnectWise tedarik zinciri ihlalinden sorumlu olduğunu değerlendirdiği belirtildi.

ConnectWise, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ConnectWise Cloud Backup ortamıyla bağlantılı yetkisiz erişim girişimlerini araştırdığını duyurmuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Microsoft Çin ABD
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mavi Kur’an: Altın Harflerle Yazılmış Bir Miras

Mavi Kur’an: Altın Harflerle Yazılmış Bir Miras

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının öyküsü

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasının öyküsü

Kuzey Afrika’da işgale karşı direniş hareketi: Senûsîlik

Kuzey Afrika’da işgale karşı direniş hareketi: Senûsîlik

Adım Adım Efendimizin sav Umreleri

Adım Adım Efendimizin (sav) Umreleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Avrupa’nın asalak adamı

Avrupa’nın asalak adamı