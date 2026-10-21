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Anasayfa Ekonomi Çin, veri ekonomisine odaklanacak kamu iktisadi teşebbüsü kurdu

Çin, veri ekonomisine odaklanacak kamu iktisadi teşebbüsü kurdu

Yayınlanma Tarihi: 21.10.2026 06:21

Çin, veri kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasında uzmanlaşacak bir kamu iktisadi teşebbüsünün kuruluşunu duyurdu.

Çin, veri ekonomisine odaklanacak kamu iktisadi teşebbüsü kurdu

Çin, veri kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasında uzmanlaşacak bir kamu iktisadi teşebbüsünün kuruluşunu duyurdu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Veri Grup Anonim Şirketinin kuruluşu, Hıbey eyaletine bağlı Şiaongan Yeni Bölge'de düzenlenen törenle ilan edildi.

Merkezi hükümet tarafından doğrudan yönetilen 100. kamu iktisadi teşebbüsü olan şirketin veri kaynakları, veri hizmetleri, veri altyapısı ve bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik inovasyonlarda ulusal ekonomiye öncülük etmesi hedefleniyor.

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Çin
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