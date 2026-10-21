Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi ABD Başkanı Trump, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmaya yakın olduklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmaya yakın olduklarını söyledi

Yayınlanma Tarihi: 21.10.2026 06:21

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmaya oldukça yakın olduklarını, bu anlaşmanın çok daha farklı bir türde olabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmaya yakın olduklarını söyledi

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hindistan ile olası bir ticaret anlaşmasına yönelik soru üzerine Trump, "Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Biz de bir anlaşma yapacağız. Evet, oldukça yakınız." dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın "çok daha farklı bir türde" olabileceğini dile getirdi.

Son dönemde hem Washington hem de Yeni Delhi'den iki ülke arasında bir ticaret anlaşması yapılabileceğine dair iyimser açıklamalar gelmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD ile ticaret görüşmelerindeki ilerlemeden memnuniyet duyduğunu ve her iki tarafın da "bir sonuca ulaşmaya doğru ilerlediğini" söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Orta Asya ülkelerinin temsilcileriyle görüşmek üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde Hindistan ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Rubio, "Şu anda Hindistan ile bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bunu tamamlamaya çok yakınız." ifadelerini kullanmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Washington Yeni Delhi Marco Rubio
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE

SOYKIRIM VE ŞAHİTLİK: GAZZE

Rütbelerin en yücesi: İlim

Rütbelerin en yücesi: İlim

Mescid-i Aksa Murabıtları

Mescid-i Aksa Murabıtları

Stockholm Sendromu: Rehine krizlerinde psikolojik bir fenomen

Stockholm Sendromu: Rehine krizlerinde psikolojik bir fenomen

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Direniş Kültürü: Filistin’in Sesi Belgeseli İstanbul’da Gösterime Girdi

Direniş Kültürü: Filistin'in Sesi Belgeseli İstanbul'da Gösterime Girdi

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Kur’an’da Beni İsrail’in DNA’sı ya da Sünnetullahı

Kur'an'da Beni İsrail'in DNA'sı ya da Sünnetullahı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Gazze olaylarının tarihi arka planı

Avrupa’nın asalak adamı

Avrupa’nın asalak adamı