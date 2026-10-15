Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları ABD enflasyon verisi sonrası geriliyor

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 1,80 değer kaybederek 4 bin 79 dolara geriledi.

Böylece değerli metal, teknik olarak kritik eşik kabul edilen 4 bin 100 dolar desteğinin altına sarkarak üst üste üçüncü işlem gününü de kayıpla kapattı.

Ons altın, ocak ayı sonunda 5 bin 400 doları aşarak kırdığı tarihi rekorun ardından geçen süreçte değerinin yaklaşık dörtte birini kaybetti.

Değerli metaldeki bu sert düşüşe paralel olarak, spot piyasada gümüşün ons fiyatı da yüzde 5,71 değer kaybıyla 55,79 dolara indi.

- ABD enflasyonu faiz beklentilerini artırdı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,6 ile beklentilere paralel, yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyon da son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarına ilişkin endeks eylülde aylık bazda yüzde 9,1 yükselerek TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerden fazla arttı.

Tüketici enflasyonunun hızlandığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini düşürme veya sabit tutma yönündeki beklentileri zayıflatırken, faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki spekülasyonları tetikledi.

Bu gelişmeyle yatırımcılar, faiz getirisi olmayan değerli metaller yerine devlet tahvillerine yöneldi ve bu durum altın talebini baskıladı.

- Tahvil faizleri ve dolar endeksi yükseldi

Verilerin ardından ülkenin uzun vadeli tahvil faizleri hızla yükseldi. ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi 11 baz puan artışla yüzde 5,33'e, 30 yıllık tahvil faizi ise 7 baz puan yükselerek yüzde 5,63'e yaklaştı. Küresel piyasalarda doların gücünü gösteren dolar endeksi de yüzde 0,7 artarak 102,87 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, gelen verilerin Fed'in enflasyonu hedefe geri döndürmek için para politikasını daha uzun süre sıkı tutabileceğine dair öngörüleri güçlendirdiğini, bu durumun da emtia piyasaları üzerinde satış baskısı yarattığını belirtti.

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