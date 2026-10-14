UNDP, gelişmekte olan ülkelerde yatırımları ve istihdamı artırmak için 2 girişim başlattı

UNDP'den yapılan açıklamada, Bangkok'ta gerçekleştirilen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu Yıllık toplantıları kapsamında "Yatırım Hızlandırıcısı" ve "Refah için İstihdam" girişimleri duyuruldu.

Söz konusu girişimlerin Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirlikleriyle destekleneceği kaydedilen açıklamada, bunların gelişmekte olan ekonomilerin karşı karşıya olduğu istihdam açığını kapatmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, gelecek 10 yılda yaklaşık 1,2 milyar gencin iş gücüne katılmasının beklendiğine ancak yalnızca 400 milyon yeni istihdam öngörüldüğüne işaret edilerek, "Bu açığı kapatmak, önemli ölçüde daha büyük yatırımlar ile ekonomi politikaları, finans, iş geliştirme ve iş gücü piyasaları arasında daha güçlü bağlantılar kurulmasını gerektirecek." ifadesi kullanıldı.

Yatırım Hızlandırıcısı girişiminin, ülkelerin yatırım çekmesine ve bu yatırımları hayata geçirmesine yardımcı olacağına değinilen açıklamada, hükümetlerin yatırım politikalarını ve düzenlemelerini iyileştirmesine, yatırıma hazır projeler geliştirmesine, yatırımcılarla bağlantı kurmasına ve projeleri hazırlık aşamasından uygulamaya taşımasına destek vereceği kaydedildi.

Açıklamada, Refah için İstihdam girişiminin ise ekonomik büyümenin istihdama dönüşmesine odaklanacağına dikkati çekilerek, bu kapsamda istihdam yaratma potansiyeli yüksek sektörlerin belirleneceği, iş gücünün becerilerinin işverenlerin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirileceği ve işletmelerin yatırım yapmasının, istihdam sağlamasının önündeki engellerin giderileceği vurgulandı.

- EIB ve EBRD ile mutabakat zaptları imzalanacak

UNDP'nin yatırım ve istihdamı ilerletmek için kalkınma bankaları, finans kuruluşları ve özel yatırımcılarla işbirliğini genişlettiğine işaret edilen açıklamada, kalkınma finansmanını harekete geçirmek ile istihdamı ve büyümeyi teşvik eden çözümleri ölçeklendirmek amacıyla Dünya Bankası ile işbirliği anlaşması yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Nepal, Yemen, Haiti, Lübnan ve Gana'da özel sektör yatırımlarını artırmaya yönelik politika ve yönetişim reformlarına odaklanan pilot çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

EIB ve EBRD ile yatırım ve kalkınma önceliklerine yönelik işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla mutabakat zaptları imzalanacağı kaydedildi.

- "Daha yüksek gelire dönüşmesini sağlayabiliriz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UNDP Başkanı Alexander De Croo, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, bunların insanlar için somut sonuçlara dönüşmesine yardımcı olacaklarını belirtti.

Yeni yatırım ve istihdam girişimlerinin, ülkelerin önceliklerini hedeflere ulaşmak için gereken finansman ve uzmanlıkla birleştirmeye yardımcı olacağını vurgulayan De Croo, "Hükümetler, kalkınma bankaları ve özel yatırımcılarla birlikte çalışarak yatırımların daha güçlü işletmelere, daha fazla, daha iyi ücretli işlere ve insanlar için daha yüksek gelire dönüşmesini sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

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