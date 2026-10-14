ABD’den Bank of America’ya kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bank of America'ya yönelik kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en büyük para cezasını içerdiği belirtildi.

Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uygulandığı ifade edilen açıklamada, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) bankanın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle, OCC'nin de bankanın uyum programındaki eksiklikler nedeniyle işlem yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) ise İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili olanlar dahil çok sayıda yaptırım programının ihlal edilmesi nedeniyle bankayla 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşması yaptığı kaydedildi.

- 5 milyar doları aşan "şüpheli işlemleri" zamanında bildirmedi

FinCEN'in soruşturmasında Bank of America'nın 5 milyar doların üzerindeki "şüpheli işlemleri" zamanında bildirmediği belirtilen açıklamada, bunun 1 milyar doların üzerindeki bölümünün ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu işlemlerin Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden faaliyetleri, dolandırıcılığı ve ABD'nin güneybatı sınırıyla bağlantılı olası ticarete dayalı kara para aklama işlemlerini içerdiği ifade edildi.

OCC'nin değerlendirmesinde de Bank of America'nın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık işlemi gerektiği gibi denetleyemediği vurgulanan açıklamada, bunun milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan çok sayıda gecikmiş şüpheli işlem bildirimine neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu büyüklükteki bir bankanın kara para aklamayı önlemediğinde ve yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, bunun sonuçlarının bankanın kendi sınırlarını aşarak tüm ABD finans sistemini ciddi yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bıraktığının altını çizdi.

Bessent, "Bugün atılan adımlar, en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj vermektedir." ifadelerini kullandı.

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