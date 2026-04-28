Denizli’nin ilk çeyrekteki tekstil ve konfeksiyon ihracatı 309 milyon dolar oldu

Uğurlu yaptığı yazılı açıklamada, tekstil ve konfeksiyon sektörünün hem il hem de ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde ülke ihracatının 63,3 milyar dolar olduğunu, tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 7,4 düşüşle 6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Uğurlu, "İlimizin tekstil ve konfeksiyon ihracatı 2025 yılında toplam ihracatımızın yüzde 29,2'sini oluşturarak 1,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2026'nın ilk çeyreğinde ise yüzde 7,4'lük azalışla 309 milyon dolara geriledi. Sektörün il ihracatındaki payı yüzde 27 oldu." ifadelerini kullandı.

Uğurlu, ihracattaki düşüşte AB başta olmak üzere ana pazarlarda talep daralması, sıkı para politikaları ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın etkili olduğunu, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin küresel ticareti baskıladığını anlatarak, artan enerji ve işçilik maliyetleri ile finansmana erişimde yaşanan zorlukların da sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Sektörün güçlü üretim altyapısı ve kalite odaklı yaklaşımıyla süreci yönetmeye devam ettiğini kaydeden Uğurlu, Denizli'nin katma değerli üretimde öne çıktığını, il genelindeki ihracat birim fiyatının 2,45 dolar olduğunu, konfeksiyon sektöründe bu rakamın 12,51 dolara, tekstil ve ham maddelerinde ise 5,85 dolara ulaştığını ifade etti.

Uğurlu, Denizli'nin ev tekstilinde Türkiye lideri konumunda bulunduğunu aktararak, Denizli'den en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, ABD, İtalya, Hollanda ve Fransa'nın yer aldığını, AB ülkelerinin toplam ihracattan yüzde 65 pay aldığını dile getirdi.

Markalaşma çalışmalarına önem verdiklerini belirten Uğurlu, "2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Turkish Towels projesiyle Türk havlusunun uluslararası bilinirliğini artırıyoruz. Yeni dönemde de tanıtım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uğurlu, e-ihracatın sektörde önemli bir potansiyel taşıdığına işaret ederek, dijital pazarlama ve uluslararası pazaryerlerinde görünürlüğün artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

