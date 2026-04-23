Kolombiya IMF'ye olan borcunun tamamını ödedi

Yayınlanma Tarihi: 23.04.2026 09:25

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) önceki yönetimlerden kalan borcun tamamını ödediği bildirildi.

Başkent Bogota'da düzenlenen para politikası forumunda konuşan Maliye Bakanı German Avila, ülkenin IMF'ye olan borcunun tamamının ödendiğini ve kurumla yeni bir taahhüde girme planlarının olmadığını belirtti.

Avila, IMF'ye yaklaşık 5,3 milyar dolarlık esnek kredi hattından kaynaklanan borcun ödendiğini aktararak, "Kolombiya hükümeti, IMF'ye borcunun tamamını ödedi. Şu an IMF'ye hiçbir borcumuz bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda IMF heyetinin ülkeye yaptığı ziyareti hatırlatan Avila, şunları kaydetti:

"Görüşmeleri farklı şartlarda, farklı bir dille ve farklı biçimlerde gerçekleştirebildik. Görüşme, Maliye Bakanı'nın IMF heyetine artık kendilerine bir borcumuz olmadığını ve gelecekte de bu kuruluşa borçlanma gibi bir beklentimiz bulunmadığını bildirmesiyle başladı. Bu gelişme, ilişki ve görüşme kurallarını anında ve tamamen farklı bir zemine oturttu. Bu tür görüşmelerde normalde sunulan standart el kitabı (reçeteler), Kolombiya vakasında geçerliliğini yitirdi."

- Kolombiya-IMF ilişkisi

Kolombiya, IMF ile ilişkisini uzun süredir "Esnek Kredi Hattı" üzerinden yürütüyordu. Bu sistem, ekonomik temelleri güçlü ülkelere kriz dönemlerinde likidite desteği sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Ulusal basına göre, Kolombiya, IMF'nin bu esnek kredi imkanını 2009 yılından beri kullanıyor.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Ivan Duque döneminde (2018-2022), Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla hükümet, artan kamu harcamalarını finanse etmek ve sağlık krizini yönetmek amacıyla IMF'den 5 milyar doların üzerinde nakit çekimi yapmıştı.

Bu, Kolombiya tarihinde söz konusu kredi hattının doğrudan nakit olarak ilk büyük kullanımı olmuştu.

Son ödemeyle Kolombiya'nın IMF'ye hiçbir borcu kalmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hevâ Gücü veya Var Olma Sevgisi

Hevâ Gücü veya Var Olma Sevgisi

Çocuğun motivasyonunda ve hedef belirlemesinde ailenin rolü

Çocuğun motivasyonunda ve hedef belirlemesinde ailenin rolü

Tüketim Ahlâkı’ndan ne anlamalıyız?- 2

Tüketim Ahlâkı’ndan ne anlamalıyız?- 2

Düşünce dünyamız nasıl çoraklaştı?

Düşünce dünyamız nasıl çoraklaştı?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

Fatma Bayram: Her anne-baba dijital okuryazar olmak zorunda!

40 Hadiste yaşam çizgileri

40 Hadiste yaşam çizgileri

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Savaş ne zaman biter?

Savaş ne zaman biter?