Fed başkanlığı için aday gösterilen Warsh'dan "bağımsızlık" vurgusu

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2026 08:44

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh, para politikasının bağımsızlığının korunmasında kararlı olduğunu belirtti.

ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde, yarın Fed başkanlığı adaylığı görüşülecek bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'un söz konusu oturumda yapacağı açılış konuşmasının metni paylaşıldı.

Konuşma metnine göre, Warsh, para politikası bağımsızlığının önemini vurgulayarak, politika yapıcıların kararlarının, analitik titizliğin ve anlamlı müzakerelerin ürünü olması gerektiğini kaydetti.

Warsh, "Para politikasının yürütülmesinin kesinlikle bağımsız kalmasını sağlamaya kararlıyım. Fed'in yetki alanına giren ancak para politikası dışındaki konularda Yönetim ve Kongre ile birlikte çalışmaya da aynı derecede bağlıyım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Warsh, Fed'in tüm işlevlerinde hesap verebilirlik ilkesine bağlı kalma taahhüdünde bulundu.

