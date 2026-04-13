Yaş meyve sebze ihracatı ilk çeyrekte 1 milyar 70 milyon dolara ulaştı

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı ocak-mart döneminde 821 milyon dolar olan yaş meyve sebze ihracatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 30'luk artış gösterdi.

Bu dönemde meyve sebze mamulleri ihracatı ise aynı döneme göre yüzde 6'lık azalışla 510 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin 2025 yılında 6 milyar 291 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini, bu ihracatın yüzde 20'sinin Ege Bölgesi'nden yapıldığı ifade etti.

Uçak, yıl sonu ihracat hedeflerinin 7 milyar doları aşmak olduğunu kaydederek "İlk çeyrekteki performansımız bu hedefi aşacak potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor. 2026 yılında yağışlar geçen yıllara göre çok daha iyi oldu. İklim koşullarında olumsuzluk yaşamadığımız takdirde ürünlerimizde güzel rekoltelere ulaşıp ihracat hedeflerimizi tutturabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde sektörün en çok ihracat yaptığı ürünlerin 333 milyon dolarla mandalina, 159 milyon dolarla domates ve 152 milyon dolarla biber olduğunu belirten Uçak, en çok ihracat yapılan ülkelerin 263 milyon dolarda Rusya, 127 milyon dolarla Irak ve 122 milyon dolarla Romanya olduğunu kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.