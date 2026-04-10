Anasayfa Ekonomi EBRD'den Orta Doğu'daki savaştan etkilenen ekonomiler için 5 milyar avro finansman paketi

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2026 09:09

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Orta Doğu'daki savaştan etkilenen ekonomileri desteklemek amacıyla bu yıl için 5 milyar avro finansman paketi açıkladı.

EBRD'nin açıklamasına göre, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle bölgedeki ekonomilere destek sağlamak için bir program başlatıldı.

Bu kapsamda, savaştan doğrudan etkilenen ülkelere sağlanmak üzere 5 milyar avro finansman açıklayan EBRD, Batı Şeria ve Gazze ile Irak, Ürdün, Lübnan ve bölgedeki etkilenen diğer komşu ülkelere odaklanacak.

Bu ülkelerin yanı sıra Mısır, Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan gibi etkilenen komşu ülkeler de söz konusu finansmandan yararlanabilecek.

Sağlanacak finansmanın hacmi, bölgede hızla değişen koşullar nedeniyle ülkelerin taleplerine bağlı olacak.

Bankanın yaklaşımı iki aşamadan oluşacak. Ekonomik faaliyeti destekleyerek, finans sektörünün istikrarını güçlendirerek ve temel hizmetlerin sürekliliğini sağlayarak acil rahatlama sağlanması hedeflenirken, ardından etkilenen ekonomilerde büyüme ve sürdürülebilir toparlanma için temeller atılacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Orta Doğu'daki savaşın etkilerine karşı ülkelere bir destek sunmak için hazır konumda olduklarını belirterek "Belirsizliğin arttığı bir dönemde, başkalarının geri çekilebileceği yerlerde biz daha fazla devreye giriyoruz ve bunu yaparken sağlam bankacılık temellerini koruyoruz. Zor zamanlarda faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki ekonomileri, müşterileri ve insanları desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Müslümanların Medine’deki ilk kabristanı: Cennetü’l-Baki

Müslümanların Medine'deki ilk kabristanı: Cennetü'l-Baki

İnsanın acziyetinin en güzel ifadesi duanın önemi

İnsanın acziyetinin en güzel ifadesi duanın önemi

Mimar Sinan’ın Ustalık Eseri: Selimiye Camii

Mimar Sinan'ın Ustalık Eseri: Selimiye Camii

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Savaş ne zaman biter?

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?