Yüksek enerji fiyatları AB’nin rekabet gücünü zorluyor

Costa, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, geçen hafta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde ele alınan konular hakkında konuştu.

Son dönemde küresel ortamın daha da istikrarsız hale geldiğini belirten Costa, İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Costa, "Bu jeopolitik ortamda Avrupa, iddialı ekonomik gündemini sürdürmeye devam ediyor ve aslında bu gündem her geçen gün daha da acil hale geliyor." dedi.

Geçen hafta yapılan zirvede AB liderlerinin rekabetçiliği artırmaya yönelik somut ve ölçülebilir hedefler belirlediğini aktaran Costa, 2027 sonuna kadar uygulanacak "tek pazar, tek Avrupa" eylem planının özellikle 2026'da hız kazanacağını ifade etti.

Costa, tek pazarın güçlendirilmesi kapsamında mevcut engellerin kaldırılmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, mesleki yeterliliklerinin karşılıklı tanınmasının hızlandırılması ve iş gücü hareketliliğinin artırılmasının planlandığını kaydetti.

Şirketlerin AB genelinde tek bir kurallar setiyle faaliyet gösterebilmesini sağlayacak "28. rejim" önerisinin de gündemde olduğunu ifade eden Costa, ayrıca tasarruf ve yatırım birliği ile Avrupa'da daha entegre bir sermaye piyasası oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

AB'de bürokrasinin azaltılması gerektiğine dikkati çeken Costa, kuralların da sadeleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Costa, "AB'nin rekabet gücü açısından en büyük zorluklardan biri yüksek enerji fiyatlarıdır. Orta Doğu'daki mevcut kriz ve bunun küresel enerji arzına etkisi, seçtiğimiz yolun doğru olduğunu teyit etmektedir. Karbonsuzlaşma, yerli enerji kaynaklarının hızla geliştirilmesi ve tehlikeli bağımlılıkların azaltılması, uzun vadede enerji fiyatlarını düşürmenin doğru yoludur." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi korumak için acil adımlar atmamız gerektiği açık." diyen Costa, AB Komisyonunun, üye devletlerin özel durumlarını ve özellikle enerji yoğun sektörlerin kırılganlığını dikkate alarak, üretimin başka yerlere kaydırılması riskini azaltmak ve istihdamı korumak amacıyla geçici ve hedefli önlemler sunacağını belirtti.

Costa, ekonomik gücün aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, bunun Avrupa'nın bağımlılıklarını azaltmasına, savunma yatırımlarını artırmasına ve Ukrayna'ya desteğini sürdürmesine imkan sağlayacağını dile getirdi.

