Anasayfa Ekonomi Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "özel bir toplantı" yapması gerektiğini savundu

Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için "özel bir toplantı" yapması gerektiğini savundu

Yayınlanma Tarihi: 17.03.2026 08:13

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını "hemen" düşürmek için "özel bir toplantı" düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik "faiz indirimleri konusunda geç kaldığı" yönündeki eleştirilerini sürdüren Trump, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini yineledi.

Trump, "Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir." dedi.

Fed, 27-28 Ocak'ta düzenlenen son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankanın bir sonraki FOMC toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak.

ABD Merkez Bankası Jerome Powell Donald Trump Beyaz Saray ABD Fed

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Allah Teala’nın sevmediği kötü huylar

Allah Teala'nın sevmediği kötü huylar

İlk Tebliğ ve İlk Müslümanlar

İlk Tebliğ ve İlk Müslümanlar

Efendimizin önüne geçmek Allah’ın huzurunda cüretkârlıkta bulunmak demektir! Hucurat Suresi 1. Ayet Tefsiri devamı

Efendimizin önüne geçmek Allah'ın huzurunda cüretkârlıkta bulunmak demektir! (Hucurat Suresi 1. Ayet Tefsiri devamı)

Hz. Ömer’in RA ilkleri

Hz. Ömer'in (RA) ilkleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!