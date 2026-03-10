İstanbul Havalimanı günlük 1303 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Şubat-1 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1261 uçuşla Amsterdam, 1254 uçuşla Londra Heathrow, 1215 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1186 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

