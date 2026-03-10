Bugün
Anasayfa Ekonomi İstanbul Havalimanı günlük 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Yayınlanma Tarihi: 10.03.2026 08:39

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart arasında günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 23 Şubat-1 Mart'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1261 uçuşla Amsterdam, 1254 uçuşla Londra Heathrow, 1215 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1186 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.

