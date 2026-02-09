Bugün
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı

Yayınlanma Tarihi: 09.02.2026 09:26

Çin'in döviz rezervlerinin ocak ayında 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Çin’in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ocak sonunda önceki aya göre 41,2 milyar dolar artarak 3 trilyon 399 milyar dolara çıktı.

Rezervlerin değeri önceki aya kıyasla yüzde 1,23 artış kaydetti.

İdareden yapılan açıklamada, ocak ayında ABD doları endeksinin düştüğü, buna karşın küresel finansal varlıkların fiyatlarının genel olarak yükseldiği, döviz rezervlerindeki artışın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.

Çin

