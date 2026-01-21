Bugün
Dünya Bankası sınır piyasalardaki yatırım artısındaki yavaşlamaya dikkati çekti

Yayınlanma Tarihi: 21.01.2026 08:31

Dünya Bankası, çoğunluğu orta gelirli ülkelerden oluşan "sınır piyasa" ekonomilerinin son yıllarda potansiyellerini büyük ölçüde gerçekleştiremediğini, 2020'lerde kişi başına yatırım büyümesinin ortalama olarak 2010'lardaki seviyenin yarısından daha az olduğunu bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, sınır piyasa ekonomilerinin diğer düşük ve orta gelirli ekonomilere kıyasla yatırım büyümesinde daha fazla gerileme yaşadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, 2020'li yıllarda kişi başına düşen yatırım büyümesinin ortalama olarak 2010'lu yıllardaki oranın yarısından daha az olduğu kaydedildi.

Bu ekonomilerin 2000 yılından bu yana yatırım çekme konusunda çok az ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, son 25 yılda kişi başına düşen yatırım artış hızının kademeli olarak yavaşlayarak 2020'lerde sadece yüzde 2'ye gerilediği aktarıldı.

Açıklamada, sınır piyasa ekonomilerinin bugün küresel sermaye girişlerinin sadece yüzde 3,1'ini ve küresel ekonomik üretimin yüzde 5'inden azını oluşturduğu belirtildi.

Sınır piyasa ekonomilerinin üçte birinden fazlasının Sahra Altı Afrika'da bulunduğu aktarılan açıklamada, birçok sınır piyasa ekonomisinin yenilenebilir enerji, telekomünikasyon ve tüketici elektroniğiyle ilgili yeni teknolojiler için gerekli mineraller açısından zengin olduğu ifade edildi.

