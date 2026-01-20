Filipinler, Güney Çin Denizi’ne bakan bölgede yeni doğal gaz rezervi keşfetti

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, başkent Manila'nın güneybatısında, Güney Çin Denizi'ne bakan bölgede yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıkladı.

Filipinler Enformasyon Ajansına (PIA) göre Marcos, Palawan eyaletinin kuzeybatısında, denizin altında bulunan yeni yatağın 98 milyar fit küp doğal gaz içerdiğini duyurdu.

Marcos, Filipinler'in Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki yeni gaz keşfinin Malampaya doğal gaz sahasına yakın yeni noktada bulunduğunu ve yılda 5,7 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bu keşfin ülkenin yerli doğal gaz arzını uzun yıllar boyunca güçlendireceğine işaret eden Marcos, alanın ayrıca yüksek değerli sıvı yakıt kondensat da içerdiğini belirtti.

"Malampaya East 1" adı verilen yeni doğal gaz sahası, ticari üretimin 20 yılı aşkın süre önce başladığı Malampaya sahasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda bulunuyor.

Malampaya doğal gaz sahası, Filipinler'in en kalabalık bölgesi Luzon'un elektrik ihtiyacının yüzde 20'sinden fazlasını karşılıyor.

Uzmanlar, sahadaki gazın birkaç yıl içinde tükenebileceği uyarısında bulunurken bu durum, Luzon'da olası enerji krizine dair endişelere yol açmıştı.

Filipinler'in güneybatı ucunda bulunan Palawan Adası açıklarında yer alan Reed Bank'teki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ise Çin'in itirazları nedeniyle yıllardır durma noktasında.

Güney Çin Denizi'nin büyük bölümünde egemenlik iddiasında bulunan Çin, bölgedeki sahil güvenlik ve donanmasının mevcudiyetini de son yıllarda artırmış durumda.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.