Güncel Elektrik Üretim Tüketim İstatistikleri

Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 828 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, toplam elektrik tüketimi 930 bin 787 megavatsaat seviyesinde kaydedildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından paylaşılan bu güncel veriler, ülkemizin elektrik üretim kapasitesinin tüketim ihtiyacını rahatlıkla karşıladığını ve yaklaşık 13 bin megavatsaatlık bir üretim fazlası oluştuğunu gösteriyor. Bu fazla üretim, hem sistem dengelemesi hem de komşu ülkelere elektrik ihracatı için önemli bir marj sağlıyor.

Saatlik bazda incelendiğinde, elektrik tüketiminin gün içinde önemli dalgalanmalar gösterdiği dikkat çekiyor. En yüksek elektrik tüketimi akşam saatlerinde, saat 19.00'da 44 bin 577 megavatsaat ile zirve yaparken, en düşük tüketim sabahın erken saatlerinde, saat 06.00'da 33 bin 137 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu yaklaşık 11 bin megavatsaatlık fark, elektrik şebekesinin yük yönetimi açısından kritik öneme sahip ve enerji santrallerinin esnek çalıştırılmasını gerektiriyor. Özellikle akşam saatlerindeki tüketim artışı, hanelerde aydınlatma ve ısıtma ihtiyacının artması, sanayi tesislerinin vardiyalı çalışması ve ticari işletmelerin yoğun faaliyet göstermesiyle açıklanıyor.

Üretim kaynaklarının dağılımı incelendiğinde, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş bir enerji portföyüne sahip olduğu görülüyor. İthal kömür santralleri yüzde 23,4 payla günlük üretimde ilk sırada yer alırken, bu oran yaklaşık 221 bin megavatsaat elektrik üretimine karşılık geliyor. Bunu yüzde 21,6 ile rüzgar santralleri takip ediyor ve bu da yaklaşık 204 bin megavatsaat yenilenebilir enerji üretimi anlamına geliyor. Doğal gaz santralleri ise yüzde 16,2 payla üçüncü sırada bulunuyor ve yaklaşık 153 bin megavatsaat elektrik üretimine katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisinin bu denli yüksek paya sahip olması, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedefleri açısından son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Hidroelektrik, güneş enerjisi ve jeotermal santrallerden elde edilen üretim de toplam yenilenebilir enerji payını daha da artırıyor.

Türkiye'nin dün gerçekleştirdiği 13 bin 282 megavatsaat elektrik ihracatı karşılığında sadece 238 megavatsaat elektrik ithalatı yapması, ülkemizin enerji arz güvenliği açısından güçlü bir konumda olduğunu kanıtlıyor. Net 13 bin 44 megavatsaatlık ihracat fazlası, Türkiye'yi bölgesel bir enerji merkezi haline getirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu ihracat, başta Bulgaristan, Yunanistan ve Irak olmak üzere komşu ülkelere yapılıyor ve ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağlıyor. Ayrıca, elektrik ihracatının artması, Türkiye'nin enerji diplomasisindeki etkinliğini güçlendiriyor ve bölgesel enerji güvenliğine katkıda bulunuyor. Gelecek dönemde yenilenebilir enerji kapasitesinin artmasıyla birlikte, bu ihracat rakamlarının daha da yükselmesi ve Türkiye'nin temiz enerji ihracatçısı konumunu pekiştirmesi bekleniyor.

