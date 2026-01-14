Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini söyledi

Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini söyledi

Yayınlanma Tarihi: 14.01.2026 08:56

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) başına piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren birinin gelmesini istediğini ifade etti.

Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini söyledi

Trump, Detroit Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyümenin, verimliliğin, yatırımların ve gelirlerin arttığını savunan Trump, enflasyonun ise kontrol altına alındığını değerlendirdi.

Trump, eskiden ekonomik veriler iyi geldiğinde faiz oranlarının düştüğünü ileri sürerek, "Rakamlar iyi olduğunda piyasa tavan yapardı. Biz işleri yeniden bu hale getireceğiz. Eski usul budur, doğru yol budur." dedi.

Mevcut koşullara tepki gösteren Trump, "Bugün harika rakamlar açıkladığınızda, bunu baltalamak için faiz artırıyorlar. Bu yüzden asla olması gerektiği gibi bir yükselişi yakalayamıyorsunuz." diye konuştu.

Trump, piyasanın yükselmesini istediğini vurgulayarak, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

Ayrıca Trump, Powell'ın ismini anmadan kendisini "kasıntı" olarak nitelendirdi.

İyi haberler geldiğinde borsanın düşmemesi, aksine yükselmesi gerektiğini savunan Trump, "Büyüme potansiyelimiz sınırsız ve eğer yeniden sağduyuya dönersek çok daha yüksek olabilir ama artık bunu yapmıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Fed'in başında, piyasa harika giderken faiz oranlarını düşürebilecek birini istediğini ifade etti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
ABD Merkez Bankası Jerome Powell Donald Trump

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Riyazü’s Salihin Okumaları 6 - En Hayırlı Atâ: Sabır | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 6 - En Hayırlı Atâ: Sabır | Ahmet Şentürk

Sosyal medyanın dayattığı güzellik emperyalizmi

Sosyal medyanın dayattığı “güzellik emperyalizmi”

İki görüş, iki yaklaşım biçimi

İki görüş, iki yaklaşım biçimi

İslam felsefesinden moderniteye: Zaman

İslam felsefesinden moderniteye: Zaman

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

>