Demir yolları 2025’te Türkiye nüfusunun üç katından fazla yolcu taşıdı

Uraloğlu, 1 Ocak 2017'de faaliyetlerine başlayan TCDD Taşımacılık AŞ'nin 9. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

Demir yolu taşımacılığı açısından 2025'te hem yolcu hem de yük taşımalarında kaydedilen ilerlemeye dikkati çeken Uraloğlu, son 23 yılda yapılan yatırımlarla daha görünür hale gelen taşımacılığın 2025 yılında da etkin ve verimli bir yıl geçirdiğini ifade etti.

Uraloğlu, "2025'te yüksek hızlı, anahat, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcumuza konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sağladık. 85,6 milyon olan Türkiye nüfusunun üç katından fazla yolcumuza hizmet verdik. Yolcu taşımacılığında 2026 yılında yüzde 7 büyüme öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıl içerisinde yaklaşık 25 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştirildiğine işaret eden Uraloğlu, 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı ile başlayan yüksek hızlı demir yolu işletmeciliğinin bugün itibarıyla 2 bin 251 kilometrelik hatta sürdürüldüğünü dile getirdi.

- 12 milyondan fazla yolcu YHT'leri tercih etti

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen diğer hatlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2025 yılı boyunca 12 milyondan fazla yolcu yüksek hızlı trenlerimizi tercih etti. En yoğun kullanılan hattımız, yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara-İstanbul olurken, bunu 2 milyon yolcuyla İstanbul-Konya-Karaman ve 1 milyon 750 bin yolcuyla Ankara-Konya-Karaman izledi. Aynı dönemde Marmaray'da 220 milyondan fazla, Başkentray'da 25 milyondan fazla, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda 12 milyon ve Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'nda 4 milyondan fazla yolcumuza hizmet sunduk. Böylece kent içi demir yolu taşımacılığı kapsamında toplam 262 milyon yolcuya hizmet verdik."

- "Bilet satışlarının yüzde 45'i mobil uygulamadan"

Demir yolunda dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Yolcu Taşıma Platformu'nu (YTP) 2024 sonunda yurt içi, 2025 sonunda ise uluslararası bilet satışlarında devreye aldıklarını belirten Uraloğlu, bu sayede dijital biletleme ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir entegre yapı altında topladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, YTP'nin "2025 Yılı Türkiye Bilişim Ödülleri"nde birincilik elde ederek başarısını taçlandırdığına da dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Platform sayesinde bilet satışları, rezervasyon işlemleri ve müşteri talepleri tek merkezden yürütülmeye başlandı. Dijital bilet ve QR kodlu kontrol sistemleri uygulamaya alındı. Ayrıca T.C. Kimlik Kartı okuma sistemiyle trene kabul süreçleri hızlandırıldı. Bu yeniliklerle yolcu deneyimi önemli ölçüde iyileştirildi. 2025'te toplam bilet satışlarımızın yüzde 45'i mobil uygulama, yüzde 24'ü web sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yüzde 89,7'si dijital kanallar aracılığıyla yapıldı."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.