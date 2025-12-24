Bugün
Anasayfa Ekonomi Trump: "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak"

Yayınlanma Tarihi: 24.12.2025 08:37

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) başına geçecek yeni ismin, piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istediğini belirterek, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, modern piyasanın, iyi haber olduğunda ya yatay kaldığına ya da düştüğüne işaret ederek, "Wall Street'in aklının eskisi gibi çalışmadığını" öne sürdü.

Artık iyi haberler olduğunda "potansiyel enflasyonun" önlenmesi için faiz oranlarının hemen yükseltileceği beklentisiyle piyasanın düştüğünü belirten Trump, "güçlü piyasanın" enflasyona neden olmayacağını savundu.

Trump, "Yeni Fed Başkanımın piyasa iyi gidiyorsa faizleri düşürmesini istiyorum, piyasayı hiçbir neden yokken mahvetmesini değil. Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi." ifadelerine yer verdi.

Enflasyonun kendi kendine düzeleceğinin altını çizen Trump, düzelmezse uygun zamanda faizleri yükseltebileceklerini kaydetti.

Trump, iyi piyasayı engellemek yerine, daha da iyi hale getirmeye teşvik edeceklerini aktararak, "Daha önce hiçbir zaman görülmediği kadar doğal ve güçlü rakamlar göreceğiz. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısından dolayı aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

