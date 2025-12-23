Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Avrasya Ekonomik Birliği ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Avrasya Ekonomik Birliği ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Yayınlanma Tarihi: 23.12.2025 08:59

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Avrasya Ekonomik Birliği ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, AEB toplantısının St. Petersburg'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğindeki toplantının sonunda çeşitli belgelerin imzalandığı kaydedilen açıklamada, bu belgelerin arasında AEB ülkeleri ile Endonezya arasında serbest ticaret anlaşmasının da yer aldığı kaydedildi.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Ticaret Bakanı Andrey Slepnev, yaptığı açıklamada, serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle AEB ile Endonezya arasındaki ticaret hacminin 3 ila 5 yılda iki kat artmasını beklediklerini söyledi.

Anlaşma kapsamında karşılıklı ticarette kullanılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının gümrük vergilerinden muaf tutulması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
St vladimir putin Endonezya

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

Efsaneden Gerçeğe: Aytmatov’un Düşünce Atlası

Efsaneden Gerçeğe: Aytmatov’un Düşünce Atlası

İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

Hace Yusuf Hemedani Rutbetü’l Hayat

Hace Yusuf Hemedani Rutbetü'l Hayat

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>