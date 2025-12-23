Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi ABD eyaletleri Mercedes ile yaklaşık 150 milyon dolarlık "emisyon" uzlaşmasına vardı

ABD eyaletleri Mercedes ile yaklaşık 150 milyon dolarlık "emisyon" uzlaşmasına vardı

Yayınlanma Tarihi: 23.12.2025 08:59

ABD'de 50 başsavcıdan oluşan koalisyon, "dizel emisyon hileleri" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Mercedes-Benz ile yaklaşık 150 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

ABD eyaletleri Mercedes ile yaklaşık 150 milyon dolarlık emisyon uzlaşmasına vardı

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, 50 başsavcıdan oluşan koalisyonun, "şirketin emisyon hilesi yazılımları kullanmasından kaynaklanan, çevre ve tüketici koruma yasası ihlallerine" yönelik soruşturmayı çözüme kavuşturduğu aktarıldı.

Koalisyonun Mercedes-Benz USA ile yaklaşık 150 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardığı bildirilen açıklamada, "Soruşturma, Mercedes'in yüz binlerce dizel araca emisyon testlerini yanıltmak, tüketicileri aldatmak ve ülke genelinde toplulukları yasa dışı şekilde kirletmek amacıyla tasarlanmış, açıklanmamış yazılımlar yerleştirdiğini ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın ayrıca Mercedes'in, bu dizel araçları "temiz" ve "yeşil" olarak pazarlayarak ve "ultra düşük emisyona" neden olduklarını iddia ederek tüketicileri yanılttığını gösterdiği belirtildi.

Gerçekte ise bu araçların, izin verilenden çok daha fazla kirlilik yaydığı ve tanıtıldığı ya da sertifikalandırıldığı şekilde çalışmadığı vurgulanan açıklamada, Mercedes'in 2008 ile 2017 yılları arasında bu yazılımlarla donatılmış 200 binden fazla dizel araç sattığına işaret edildi.

Açıklamada, uzlaşma kapsamında Mercedes'in eyaletlere derhal 120 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği, kalan 29,7 milyon dolarlık tutarın ise Mercedes'in onardığı, piyasadan çektiği veya geri satın aldığı her etkilenen araç için 750 dolar azaltılacağı kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Mercedes ABD

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

İstanbul’un en eski açık hava müzesi Yedikule Zindanları

Mutlaka okunması gereken 10 Doğu İslam klasiği

Mutlaka okunması gereken 10 Doğu İslam klasiği

İlahi bir terbiye metodu: İmtihan

İlahi bir terbiye metodu: İmtihan

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 23-26. Bâblar - 21. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 23-26. Bâblar - 21. Bölüm

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>