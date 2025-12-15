Bugün
Anasayfa Ekonomi EPDK, 2026 petrol ve LPG piyasası gelir payı bedellerini belirledi

EPDK, 2026 petrol ve LPG piyasası gelir payı bedellerini belirledi

Yayınlanma Tarihi: 15.12.2025 09:16

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026'da da ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının edinilmesi nedeniyle oluşabilecek kaynak ihtiyacı, finansman giderleri ile stokların depolama ve idame maliyetleri gelir payı bedelleri yoluyla karşılanacak.

Bu kapsamda benzin, motorin, gazyağı, havacılık yakıtları ve yakıt naftası için gelir payı bedeli metreküp başına 45,68 lira olarak belirlendi. İhrakiye amaçlı kullanılan ürünler de bu kapsama dahil edildi.

Dampingli denizcilik yakıtları için gelir payı bedeli metreküp başına 45,68 lira seviyesinde tespit edilirken, artık denizcilik yakıtları ile fuel oil türleri için bedel ton başına 48,52 lira oldu.

Söz konusu kararlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Uygulamadan EPDK sorumlu olacak.

Öte yandan EPDK, LPG piyasasında 2026 için uygulanacak gelir payı bedelini de belirledi. Buna göre LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahipleri için gelir payı bedeli ton başına 102,09 lira olarak tespit edildi.

Gelir payı bedelleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile Petrol ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliklerinin ilgili hükümleri doğrultusunda belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Resmi Gazete LPG EPDK

