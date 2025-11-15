"Helal Expo 2025" özel alanı NOV, yeni ticaret fırsatları sunacak

Helal Expo 2025 özel alanlarından Natura, Organik, Vegan'ın (NOV), yeni ticaret fırsatları sunarak, ekonomiye katkı sağlayan stratejik bir ticaret ağı oluşturduğu bildirildi.

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenecek "11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025" ticarette yeni potansiyeller için fırsatlar sunacak.

Etkinlik, bu yıl küresel ölçekte yükselen doğal, organik ve vegan ürün trendini öne çıkaran NOV özel alanına ev sahipliği yapacak. Bu alan, yalnızca sürdürülebilir yaşam kültürünü güçlendiren bir platform değil, aynı zamanda katılımcı ve ziyaretçileri küresel organik ve vegan pazarlarla buluşturarak ekonomiye ciddi katkılar sağlayan stratejik bir ticaret ağı da oluşturuyor.

NOV özel alanı, gıda ve içecekten kozmetiğe, temiz içerikli bakım ürünlerinden tarım ve çevreye kadar geniş bir ürün gamını ziyaretçilerle buluşturacak. Alan, yerel üreticilerin görünürlüğünü artırırken, onların küresel alıcılarla bir araya gelmelerini sağlayarak Türkiye'nin ticaret hacmini büyütecek güçlü platform sunacak.

Buluşma kapsamında, dünya genelinden alım heyetleri, yatırımcılar ve markalarla kurulacak bağlantılar, üreticilerin yeni pazarlara açılmasına ve yüksek hacimli ticaret anlaşmalarına imkan sağlayacak. Öte yandan, organik ve vegan ürünleri ithal eden ve dağıtan ulusal ve uluslararası alıcılar ile distribütörler de organizasyonda yerini alacak.

Yiyecek, içecek, ambalaj, özel beslenme, güzellik, kozmetik, tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında binlerce profesyoneli ağırlayacak olan NOV, organizasyon boyunca düzenlenecek B2B görüşmelerine, ülke iş forumlarına ve sağlık konferanslarına ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl da yoğun ilgi gören NOV özel alanı 9 binin üzerinde uluslararası ziyaretçi, 500'ün üzerinde katılımcı, 50'den fazla katılımcı ülke ve 50 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıştı.

- Doğal, organik ve vegan pazarı dünyada ve Türkiye'de büyüyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, küresel doğal, organik ve vegan pazarlarında büyüme sürüyor. Doğal ve organik gıda pazarı 2024'te yaklaşık 224,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, 2034'te 634,9 milyar doları aşması bekleniyor. Bu veriler, NOV özel alanının küresel pazar trendleriyle uyumlu ve yüksek potansiyelli bir ekonomik mecra olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de de söz konusu pazarda güçlü bir ivme görülüyor. Son yıllarda pazarın büyüme kaydetmiş olması, Türkiye'nin bu alanda ne kadar dinamik bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Güçlenen talep, Türk üreticileri için hem iç pazarda büyüme hem de uluslararası arenada rekabet avantajı sağlıyor.

Bu veriler ışığında NOV, yalnızca ürün tanıtımı sağlayan bir alan olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin sürdürülebilir üretim ekosistemine ivme kazandıran, ihracatı destekleyen ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sunan önemli bir ticaret platformu niteliği taşıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.