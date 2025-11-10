Kuantum Teknolojileri ve İnovasyonun Geleceği Zirvesi sona erdi

Koç Üniversitesi, Kuantum Teknolojileri ve İnovasyonun Geleceği Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, UNESCO'nun "Dünya Kuantum Bilimi ve Kuantum Teknolojileri Yılı" ilanı kapsamında düzenlenen zirve, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu ile kuantum dünyasının önde gelen araştırmacıları, dünya çapında alanında uzman akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Zirvede kuantum bilimi ve teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik dönüşümdeki rolü çok yönlü biçimde ele alınırken, katılımcılar, kuantum hesaplama, iletişim, sensör teknolojileri, veri güvenliği ve yapay zeka gibi alanlardaki son gelişmeleri tartıştı.

UNESCO'nun küresel ölçekte yürüttüğü "Dünya Kuantum Bilimi ve Kuantum Teknolojileri Yılı" girişimi, bilimsel farkındalığı artırmayı ve kuantum teknolojilerinin disiplinlerarası etkisini görünür kılmayı amaçlıyor.

Koç Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, girişimin Türkiye ayağı olarak bilimsel iletişim, uluslararası işbirliği ve inovasyon kültürü açısından önemli bir adım oluşturuyor.

Zirvede Koç Üniversitesinin öncülüğünde düzenlenen "Bilimsel Yayıncılıkta Özgünlük ve Etik" başlıklı özel oturum gerçekleştirildi.

Akademik üretimde özgünlüğün, güvenilirliğin ve etik değerlere bağlılığın öneminin vurgulandığı oturum, genç araştırmacılardan deneyimli akademisyenlere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap etti.

Zirve, yalnızca bilimsel bilgi paylaşımının değil aynı zamanda akademi, sanayi ve kamu arasında etkileşim ve iş birliğini güçlendiren bir platform sundu. Katılımcılar, yeni araştırma alanları ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunarak, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki konumunu güçlendirecek adımlar için önemli temaslarda bulundu.

- "Bu zirve keşifle işbirliğinin kesiştiği bir dönemin kapılarını aralıyor"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, kuantum alanının geleceğe yön veren stratejik bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Sitti, bilimin insanlığın en birleştirici dili olduğunun altını çizerek, "Farklı disiplinleri, kurumları ve kültürleri ortak bir merak etrafında buluşturuyor. Kuantum bilimi de bu birliğin en güçlü örneklerinden biri, mühendisliği, fiziği ve teknolojiyi aynı potada eritiyor. Bu zirve, hayal gücüyle doğruluğun, keşifle işbirliğinin kesiştiği bir dönemin kapılarını aralıyor." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu da Koç Üniversitesinin temel bilimlerden mühendisliğe uzanan disiplinlerarası birikimiyle Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosistemine yön verecek bir merkez oluşturduğunu kaydetti.

Kuantum biliminde yalnızca teknoloji üretmediklerini kaydeden Müstecaplıoğlu, aynı zamanda bu teknolojilerin insanlığa fayda sağlayacak etik ve toplumsal yönlerini de tartıştıklarını anlattı.

Max Planck Işık Bilimi Enstitüsü Direktör Emeritus'u ve Ottawa Üniversitesi Fizik Bölümü fahri profesörü Gerd Leuchs ise kuantum metrolojisi ve fotonik alanındaki gelişmelerin, haberleşmeden tıbba kadar pek çok uygulamayı dönüştüreceğini vurguladı.

- "Klasik bilgisayarların ötesine geçen yeni bir çağ"

Madrid Complutense Üniversitesinde ve Almanya'daki Max Planck Işık Bilimi Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Luis Sanchez-Soto da kuantum ilkelerinin doğadaki en küçük değişimleri bile ölçebilme kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekti.

Palermo Üniversitesi ve Belfast Queen's Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Mauro Paternostro ise kuantum bilgi ve hesaplama sistemlerinin sınırlarını anlattığı konuşmasında, kuantum termodinamiği ve bilgi işleme alanlarındaki son gelişmelerin, klasik bilgisayarların ötesine geçen yeni bir çağ başlattığını vurguladı.

Koç Üniversitesi 2024 Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi ve Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre da kuantum optiği ve katı hal kuantum sistemlerinde yaşanan son gelişmelerin, kuantum teknolojilerinin gerçek dünya uygulamalarına dönüşmesinde nasıl kritik bir rol oynadığını anlattı.

