TOFAŞ, SPK'nin Stellantis ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemine onay verdiğini duyurdu

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2025 08:58

TOFAŞ, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ (Stellantis Türkiye) ile kolaylaştırılmış usulde birleştirme işlemine Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) onay verdiğini duyurdu.

TOFAŞ, SPK’nin Stellantis ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemine onay verdiğini duyurdu

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Şirketin, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin SPK tarafından onaylandığı paylaşıldı.

Açıklamada, TOFAŞ'ın Stellantis Türkiye'nin sermayesinin ve oy haklarını temsil eden payların yüzde 100'üne sahip olduğundan, söz konusu birleşme işlemi nedeniyle TOFAŞ'ın çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.

