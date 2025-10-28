TOFAŞ, SPK’nin Stellantis ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemine onay verdiğini duyurdu

TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Şirketin, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin SPK tarafından onaylandığı paylaşıldı.

Açıklamada, TOFAŞ'ın Stellantis Türkiye'nin sermayesinin ve oy haklarını temsil eden payların yüzde 100'üne sahip olduğundan, söz konusu birleşme işlemi nedeniyle TOFAŞ'ın çıkarılmış sermayesinde herhangi bir değişikliğin olmayacağı belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.