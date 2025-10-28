Bugün
Anasayfa Ekonomi ABD Enerji Bakanlığı ve AMD'den 1 milyar dolarlık süper bilgisayar ortaklığı

ABD Enerji Bakanlığı ve AMD'den 1 milyar dolarlık süper bilgisayar ortaklığı

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2025 08:58

ABD Enerji Bakanlığı ve yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices (AMD), 1 milyar dolarlık işbirliği kapsamında iki süper bilgisayar geliştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda AMD destekli "Lux AI" ve "Discovery" adlı iki yeni yapay zeka süper bilgisayarının inşa edileceği bildirildi.

Yeni kamu-özel ortaklık modeliyle geliştirilecek "Lux AI"ın 2026 yılının başlarında devreye alınacağı belirtilen açıklamada, bunun ABD Enerji Bakanlığının kısa vadeli yapay zeka kapasitesini genişleteceği ve füzyon, fisyon, malzeme keşfi, kuantum, ileri üretim ile enerji şebekesi modernizasyonu gibi kritik ulusal öncelikler üzerindeki çalışmaların hızlanmasını sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, yüksek performanslı hesaplama, yapay zeka ve kuantum sistemlerinin birleşimine öncülük edecek "Discovery"nin de 2028'de devreye alınacağı belirtildi.

AMD'den yapılan açıklamada da "Lux AI" ve "Discovery"nin bilim, enerji ve ulusal güvenlik alanlarında atılımlar sağlamak için tasarlanmış ABD Enerji Bakanlığının "amiral gemisi" süper bilgisayarları olacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu sistemlerin tamamen devreye alınmasıyla toplam 1 milyar dolarlık kamu ve özel fon yatırımını temsil edeceği bildirildi.

