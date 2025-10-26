Rize’de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor

Vatandaşların en fazla hamsi talep ettiği balık tezgahında mezgitin kilogramı 250, istavrit ise 100 liradan satıldı.

Balıkçı Nevzat Sümer, AA muhabirine, geçen yıla kıyasla hamsinin bu sezon daha bol olduğunu söyledi.

Fiyatların uygun olması dolayısıyla vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini belirten Sümer, "Zaman zaman fiyatı düşüyor, çıkıyor. Hamsi bizim yüzümüzü bu sene güldürdü. İnşallah güldürmeye de devam eder." dedi.

Sümer, talep üzerine il dışına çok miktarda hamsi gönderdiklerini de kaydetti.

Müşterilerden 70 yaşındaki Fatma Göktaş ise hamsinin bol, fiyatlarının da uygun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.