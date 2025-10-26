Bugün
Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor

Rize'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2025 09:07

Rize'de hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

Vatandaşların en fazla hamsi talep ettiği balık tezgahında mezgitin kilogramı 250, istavrit ise 100 liradan satıldı.

Balıkçı Nevzat Sümer, AA muhabirine, geçen yıla kıyasla hamsinin bu sezon daha bol olduğunu söyledi.

Fiyatların uygun olması dolayısıyla vatandaşın balığa ilgi gösterdiğini belirten Sümer, "Zaman zaman fiyatı düşüyor, çıkıyor. Hamsi bizim yüzümüzü bu sene güldürdü. İnşallah güldürmeye de devam eder." dedi.

Sümer, talep üzerine il dışına çok miktarda hamsi gönderdiklerini de kaydetti.

Müşterilerden 70 yaşındaki Fatma Göktaş ise hamsinin bol, fiyatlarının da uygun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

