Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Yayınlanma Tarihi: 26.10.2025 09:07

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "negatif"e çevirdi. Moody's yaptığı açıklamada, Fransa'nın kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiğini bildirdi.

Moody’s, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, bu kararın ülkedeki siyasi parçalanmanın yasama süreçlerini zayıflatma ve hükümetin bütçe açığı, artan borç yükü ve yükselen borçlanma maliyetleri gibi temel sorunlara çözüm üretme kapasitesini sınırlama riskine dayandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu durumun Fransa'nın temel mali göstergelerinin şu anda beklenenden daha hızlı bir şekilde zayıflamasına yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, siyasi parçalanmanın 2023 emeklilik reformunun askıya alınması gibi yapısal reformların geri alınması riskini artırdığı, bunun ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini zayıflatabileceği belirtildi. Buna karşın Fransa'nın zengin ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, sağlam şirket bilançoları ve güçlü bankacılık sektörüyle ekonomik şoklara dayanıklılık kapasitesine işaret edildi.

- Fitch ve S&P, Fransa'nın kredi notunu düşürmüştü

İç siyasette artan parçalanma ve kutuplaşma ile kamu maliyesine ilişkin belirsizlikler sonrasında Fransa, kredi derecelendirme kuruluşlarının not indirimleriyle karşılaşmıştı.

Eylül ayında Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu "A+"ya düşürmüş, ülkenin kredi notu görünümü "durağan" olmuştu.

Standard & Poor's (S&P) da geçen hafta Fransa'nın kredi notunu "A+/A-1"e çekmiş, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Fransa Moody s Uluslararası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu I Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin

Filistin Davasının Uluslararası Hukuk Ve Küresel Vicdan Boyutu I Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin

Bir fotoğrafın gerçek hikayesi

Bir fotoğrafın gerçek hikayesi

Akıl Mecnun’unun Nefis Devesiyle Mücadelesi

Akıl Mecnun’unun Nefis Devesiyle Mücadelesi

Isparta’ya gül, nereden geldi?

Isparta'ya gül, nereden geldi?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

>