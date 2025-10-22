Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi ABD'li medya şirketi Warner Bros. Discovery, "satış" dahil seçenekleri gözden geçiriyor

ABD'li medya şirketi Warner Bros. Discovery, "satış" dahil seçenekleri gözden geçiriyor

Yayınlanma Tarihi: 22.10.2025 08:33

ABD merkezli medya şirketi Warner Bros. Discovery, hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros. için birden fazla satın alma teklifi aldığını, bu kapsamda alternatif seçenekleri değerlendirmeye başladığını bildirdi.

ABD’li medya şirketi Warner Bros. Discovery, satış dahil seçenekleri gözden geçiriyor

Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamada, şirketin Warner Bros. ve Discovery Global olarak iki ayrı şirkete bölünme planını sürdürdüğü belirtildi.

Hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros. için birden fazla teklif alındığına dikkat çekilen açıklamada, bu doğrultuda yönetim kurulunun, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla stratejik alternatiflerin incelenmesine yönelik bir süreç başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2026 ortasına kadar planlanan ayrışma sürecinin tamamlanması, tüm şirketin satışı ya da Warner Bros. veya Discovery Global'in ayrı ayrı satışı gibi seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

Stratejik alternatiflerin incelenmesine yönelik herhangi bir son tarih veya kesin takvim belirlenmediği belirtilen açıklamada, halihazırda yürütülen ayrışma süreci dışında değerlendirilen seçeneklerin herhangi bir işlemle sonuçlanacağına dair bir garanti bulunmadığı vurgulandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Warner Bros ABD Discovery Global

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Kanije fatihi Tiryaki Hasan Paşa kimdir?

Kanije fatihi Tiryaki Hasan Paşa kimdir?

Osmanlı armasını kim yaptı?

Osmanlı armasını kim yaptı?

Mehmet Akif’e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?

Mehmet Akif'e göre ideal Müslüman nasıl olmalıdır?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

Ateşkes: kimin zaferi, kimin hezimeti?

İsrail basını: Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

>