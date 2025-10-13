Bugün
Trump: "ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor"

Trump: "ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor"

Yayınlanma Tarihi: 13.10.2025 11:10

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'e zarar vermek değil yardım etmek istediğini bildirdi.

Trump: ABD Çin’e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin konusunda endişelenilmemesi gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini belirten Trump, "Saygıdeğer (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 10 Ekim'de nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getiren Çin'i tarife artışıyla tehdit etmiş, daha sonra da 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Trump, "Çin'in bu benzeri görülmemiş tutumu göz önüne alındığında ve benzer tehditlerle karşı karşıya olan diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım'dan itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), ABD, Çin'e şu anda ödediği tarife üzerine yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca, 1 Kasım'da tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

