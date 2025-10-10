Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Altının gramı 5 bin 340 liradan işlem görüyor

Altının gramı 5 bin 340 liradan işlem görüyor

Yayınlanma Tarihi: 10.10.2025 09:52

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5 bin 340 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 5 bin 340 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 318 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 972 dolarda seyrediyor.

Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun Gazze'de ateşkesin devreye girmesiyle yatışacağına dair iyimserliklerle altın fiyatlarında geri çekilmeler görüldü.

Analistler, istihdam üzerindeki artan aşağı yönlü riskler nedeniyle, ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşemeye devam etmesinin beklendiğini ve ABD hükümetinin uzun süreli kapanmasının yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini belirterek, altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Orta Doğu ABD Gazze

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Edebiyatımıza matemin yansıması: Maktel-i Hüseyin

Edebiyatımıza matemin yansıması: Maktel-i Hüseyin

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

Gazze’de ateşkes ilan edilecek mi?

Gazze'de ateşkes ilan edilecek mi?

Unuttuğumuz değerlerin ihyası

Unuttuğumuz değerlerin ihyası

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Soykırım ve tehcir faslının sonu

Soykırım ve tehcir faslının sonu

DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

DSÖ, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

İsrail Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü

Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail

Dünyanın en büyük terör örgütü: İsrail

>