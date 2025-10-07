Nijerya’da bir hafta önce başlayan petrol işçilerinin grevi ülkeye 39,6 milyon dolara mal oldu

Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL) İcra Kurulu Başkanı Bashir Bayo Ojulari, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi.

Ojulari, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta bazı petrol işçilerinin greve başlamasının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Grev süresince ülkenin günlük 200 bin varilden fazla ham petrol üretimini kaybettiğini söyleyen Ojulari, "Bu süreçte ertelenen 200 bin varilin üzerinde ciddi bir üretim kaybı yaşadık. Aynı şekilde doğal gaz ve elektrik üretimi de etkilendi." ifadelerini kullandı.

Ojulari, ham petrolün varil başına ortalama 66 dolar seviyesinden işlem gördüğü dikkate alındığında, grev nedeniyle 39,6 milyon dolar mali kayıp yaşandığını kaydetti.

Grev, petrol sektöründeki kıdemli çalışanları temsil eden Petrol ve Doğalgaz Kıdemli Personeli Derneği (PENGASSAN) tarafından, Dangote Rafinerisi'nde bazı üyelerinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla başlatılmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.