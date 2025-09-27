Üreticilere devlet desteği tescili Konuralp pirincinin ekim alanını artırdı

Konuralp pirincinin üretimi, adını aldığı bölgede nesilden nesle aktarılan ata tohumlarıyla devam ettiriliyor.

Ürünün, 2019'da coğrafi işaret tescili aldıktan sonra üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla devletin sağladığı destekler de arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Atıl Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme (TAKE), Genç Çiftçi ve Kırsal Kalkınma projelerinin yanı sıra sertifikalı tohum hibesi ve Düzce Valiliği İl Özel İdaresince sağlanan ekipman desteğiyle ürünün ekim alanı, miktarı ve üretici sayısında artış görüldü.

Bu kapsamda, çeltik ekim alanı 5 yılda 1300 dekardan 2 bin 100 dekara, üretici sayısı 58'den 101'e, dekar başına 600-650 kilogram olan rekolte ise 900-950 kilograma çıktı.

Özellikle İl Özel İdaresinin sağladığı dron, kurutma tesisi gibi destekler, genç çiftçi destekleri ve belediyenin ekim alanı genişletmesiyle ilgi çeken ürünün hasadına başlandı.

- "Devlet destekleri sürüyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, AA muhabirine, Konuralp bölgesinde son 5 yılda üretici sayısı, ekim alanı ve buna bağlı rekoltenin artmasının, yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Bölgede özellikle genç çiftçi sayısında önemli artış olduğunu belirten Uzun, "Bölgede son 5 yılda ekim alanı olarak yüzde 60'lık artış gözlemliyoruz. Buna bağlı rekolte artışı oldu. Son bir yıllık rakamlarda ise hem ekim hem de rekoltede yüzde 20'lik bir artış görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda çeltik ekim alanını 4 bin dekara çıkarmak." diye konuştu.

Ürün ekim alanı için devlet desteklerini sürdürdüklerini anlatan Uzun, şöyle devam etti:

"Yeni teknolojileri kullanarak genç çiftçilerimizi destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin ve çiftçilerimizin bu kıymetli ürünü üretmek için gösterdikleri çaba, bizleri mutlu ediyor. Düzce Valiliğimizin önderliğinde, İl Özel İdaresi desteğiyle Konuralp pirincinin işlenmesi, ambalajlanması ve markalaşması sürecinde önemli adımlar atıldı. Bakanlığımızın destekleri de sürmekte. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün 'Atıl Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme' projesi kapsamında tohum desteği veriyoruz. Yüzde 60 hibeli olan tohum desteğinden geçen yıl çiftçilerimize 2,5 milyonluk tohum desteği sağladık. Sertifikalı tohum olduğu için bu, üretim miktarını olumlu etkiledi. Bu yıl kuraklık olmasına rağmen rekoltede artış gözlemliyoruz."

Uzun, Bakanlığın, Valiliğin, İl Özel İdaresinin ve Belediyenin çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayarak "Bu sayede genç çiftçilerimizi üretime dahil ediyoruz. Gençlerimizin tarıma yönelmesi hem verimi hem alanı hem de kaliteyi artırıyor. Bu ürünün Türkiye'de sofralara ulaşmasında çok büyük çaba var. Üreticilerimize bu çabaları için çok teşekkür ediyorum ve daha da bereketli sezonlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

- Üreticiler desteklerden memnun

Üretici Vural Aktepe de zor bir iş yaptıklarını belirterek "120 gün boyunca her gün tarlada yattık kalktık. Her gün kundaktaki bebek gibi ürünle ilgileniyoruz. Devletimiz sağ olsun, bize yardımcı oluyor. Genç çiftçilerin sayılarının artmasını istiyoruz. Bizden sonraki neslin bu işi devam ettirmesi için bizler de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Üretici Orhan Aktepe ise kendilerine sağlanan devlet desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede kuraklık yaşandığına işaret eden Aktepe, "Kuraklık oldu, zorlandık fakat Devlet Su İşlerimizin yardımlarıyla onu da aştık. Devletimiz buraya kurutma fabrikası kurdu onun sayesinde üretim alanı artıyor. Sadece biz, bu yıl 150 dönüme yakın üretim alanını artırdık. Devletimizin desteği olduğu sürece biz ekime, üretime varız. Kalitemiz her yılki gibi güzel, kuraklık olmasına rağmen. Biraz zorlandık ama üstesinden geldik." dedi.

