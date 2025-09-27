Tarım ürünlerine yönelik vadeli işlemler piyasasının 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınması hedefleniyor

Kırali, TÜRİB'in faaliyete geçişinin 6. yılı dolayısıyla Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneğince düzenlenen basın buluşmasında faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında 257 lisanslı depo işletmesinin 14 milyon ton saklama kapasitesiyle sektöre hizmet verdiğini aktaran Kırali, TÜRİB'de bu yıl ocak ayında aracılı sisteme geçtiklerini anımsattı.

Kırali, aracılı sisteme geçişin ardından eylül itibarıyla işlem hacminin 90 milyar lira ile 2024 yılı toplamının üzerine çıktığını bildirerek, 2024'te 267 milyon lira olan günlük ortalama işlem hacminin, bu yılın 9 ayında ortalama 500 milyon liraya çıktığını, böylece günlük işlem hacminde yüzde 87'lik artış olduğunu anlattı.

Kırali, ürün piyasası aracı kurumlarının ilk sene operasyonu oturttuğunu, gelecek sene bu rakamlarda çok daha büyük artışlar görüleceğini söyledi.

Bu yılın ocak ayında tamamen yerli kaynaklarla geliştirdikleri ilk borsa yazılımını devreye aldıklarına işaret eden Kırali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vadeli işlemler piyasasının altyapısını da yine kendimiz yazıyoruz. Bu piyasada, elektronik ürün senetlerine ve TÜRİB'in fiyat endekslerine dayalı vadeli işlem kontratlarının işlem görmesini amaçlıyoruz. Bunu 2026'nın üçüncü çeyreğinde devreye almak istiyoruz. Türkiye için önemli bir adım olacak. Uluslararası ürün piyasasını da açmayı hedefliyoruz. Hem mevzuat hem altyapı çalışmaları devam ediyor. Ürünlerin borsamız tarafından kurulup işletilecek Uluslararası Ürün Piyasasında alım-satıma konu edilmesine yönelik çalışmalar da TÜRİB AR-GE Merkezi tarafından yürütülüyor. 2026 yılı ilk çeyreğinde piyasanın devreye alınması hedefliyoruz."

Kırali, katılım finansmanına dayalı teverruk piyasasının altyapı çalışmasının sonuçlanmak üzere olduğunu, bu konudaki vergisel düzenlemelerin beklendiğini bildirerek, bunun çözülmesinin ardından uluslararası fon piyasasını da Türkiye'ye çekeceklerine işaret etti.

Firenin çok olduğu, zorlukla üretilen ürünlerin bir kısmında depolama yöntemini kullanmak istediklerini aktaran Kırali, bu nedenle de lisanslı depolara teşviğin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kırali, gıda arz güvenliğinin, gelecek nesiller için kritik mesele haline geldiğinin altını çizerek, tarımsal ürünlerin en iyi şekilde saklanması, fiyatın şeffaf piyasada belirlenmesi ve çiftçinin finansmana erişiminin sağlanmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

