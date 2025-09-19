Bugün
IMF'de başkan yardımcılığına ABD Hazine Bakanı Bessent'in Özel Kalemi Katz aday gösterildi

Yayınlanma Tarihi: 19.09.2025 08:53

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Özel Kalemi olarak görev yapan Daniel Katz'ın birinci başkan yardımcısı olarak atanmasını önerdi.

IMF’de başkan yardımcılığına ABD Hazine Bakanı Bessent’in Özel Kalemi Katz aday gösterildi

IMF'den yapılan açıklamada, Georgieva'nın, 6 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere Katz'ın birinci başkan yardımcısı olarak atanmasını önerdiği bildirildi.

Söz konusu atamanın IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına tabi olduğu ifade edilen açıklamada, Katz'ın halihazırda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in özel kalemi olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Katz'ın ABD Hazine Bakanı Bessent'e çeşitli iç ve dış meselelerde danışmanlık yaptığı, ABD hükümetinin Ukrayna ile geliştirdiği yenilikçi ekonomik ortaklığın şekillendirilmesinde önemli rol oynadığı ve Çin başta olmak üzere uluslararası müzakerelerde merkezi bir konumda bulunduğu aktarıldı.

Katz, atamasının onaylanması halinde ağustos sonunda Harvard Üniversitesine dönen Gita Gopinath'ın yerini alacak.

