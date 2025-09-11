Bugün
Trump'tan Fed'e faiz oranını "büyük" ölçüde düşürme çağrısı

Trump'tan Fed'e faiz oranını "büyük" ölçüde düşürme çağrısı

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2025 08:51

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyonun olmadığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranını derhal "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini ifade etti.

Trump’tan Fed’e faiz oranını büyük ölçüde düşürme çağrısı

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından enflasyonun olmadığını belirten Trump, "çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranını hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini kaydetti.

Trump, "Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşmişti.

