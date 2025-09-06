Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Trump, Amerikan teknoloji şirketlerine ceza uygulayan AB'yi ticaret soruşturmasıyla tehdit etti

Trump, Amerikan teknoloji şirketlerine ceza uygulayan AB'yi ticaret soruşturmasıyla tehdit etti

Yayınlanma Tarihi: 06.09.2025 10:36

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Google ve Apple gibi ABD teknoloji şirketlerine uyguladığı cezaları "geçersiz kılmak" için ticaret soruşturması başlatmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Trump, Amerikan teknoloji şirketlerine ceza uygulayan AB’yi ticaret soruşturmasıyla tehdit etti

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa'nın Google'a 3,5 milyar dolarlık para cezası uygulayarak, Amerikan yatırımları ve istihdamına gidecek olan parayı elinden aldığını öne süren Trump, bunun özellikle Google ve diğer Amerikan teknoloji şirketlerine uygulanan birçok para cezası ve verginin üzerine eklendiğini vurguladı.

Trump, bu durumun çok adaletsiz olduğunu ve Amerikan vergi mükelleflerinin bunu kabul etmeyeceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önce de söylediğim gibi, yönetimim bu ayrımcı eylemlerin devam etmesine izin vermeyecek. Örneğin Apple, bence uygulanmaması gereken 17 milyar dolarlık bir para cezası ödemek zorunda kaldı. Bu parayı geri almalılar. Parlak ve eşi benzeri görülmemiş Amerikan yeteneğine bunun yapılmasına izin veremeyiz. Eğer olursa, bu vergi ödeyen Amerikan şirketlerine uygulanan haksız cezaları geçersiz kılmak için '301. Madde' prosedürünü başlatmak zorunda kalacağım."

Trump diğer bir paylaşımında, Google'ın geçmişte de "sahte iddialar" dolayısıyla AB'ye milyarlarca dolar ceza ödediğini anımsatarak, "Bu ne kadar çılgınca bir durum. Avrupa Birliği, Amerikan şirketlerine karşı bu uygulamayı derhal durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

AB bugün Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar avro para cezası vermişti.

"301. Madde" soruşturması, ABD ticaretine zarar veren haksız dış ticaret uygulamalarını ele almak için 1974 tarihli ABD Ticaret Yasası kapsamında yapılıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Avrupa Birliği ABD Ticaret Yasası apple TRUTH Social google

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Metafizik Bilgi ve Âyet: Kendinde Şeyin Hakikati veya İlişkiler İçerisinde Nesneleri Tanıma İradesi

Metafizik Bilgi ve Âyet: Kendinde Şeyin Hakikati veya İlişkiler İçerisinde Nesneleri Tanıma İradesi

Lütfi Ömer Akad: Göç Üçlemesi

Lütfi Ömer Akad: Göç Üçlemesi

Rütbelerin en yücesi: İlim

Rütbelerin en yücesi: İlim

Git sen ve Rabbin Savaşınız Biz burada oturuyoruz deyince sonuç ne oldu ?

"Git sen ve Rabbin Savaşınız Biz burada oturuyoruz" deyince sonuç ne oldu ?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Taşlar yerine oturuyor

Taşlar yerine oturuyor

10 Beyit 10 Anlam

10 Beyit 10 Anlam

Yahudi toplumundan niçin bir Schindler çıkmıyor?

Yahudi toplumundan niçin bir “Schindler” çıkmıyor?

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Siyonizmin kanlı ortağı: Evanjelizm

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

Direniş silahı, mezhep silahı!

Direniş silahı, mezhep silahı!

Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

>