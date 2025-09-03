Erzurum'da "Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen fuar, 7 Eylül'de sona erecek.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, açılışta yaptığı konuşmada, son çeyrek yüzyıldaki gelişmelerin tarımsal üretimin stratejik önemini artırdığını söyledi.

Gümen, ülkelerin tarımda milliyetçi politikalara yöneldiğini belirterek, "Eskiden ürettiğini satma derdinde olan ülkeler, geldiğimiz noktada ürettiği gıda ve hayvancılık ürünlerini kendileri için daha milliyetçi şekilde tutar hale geldi." dedi.

Tarımın önemine değinen Gümen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, 2050'ye kadar bugünden yüzde 65-70 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağı ve son 23 yılda bu küresel meydan okumaya güçlü duruş sergilediğimizi ve gıda arz güvenliğimizi sağladığımızı söylemek istiyorum. Üreten çiftçimizi desteklemek, tarım ve hayvancılığımızı modern, sürdürülebilir kılmak için kararlı adımlar atıyoruz çünkü soframızdaki her lokmanın temeli çiftçimizin alın teri ve emeğidir. Bu fuar, bilgi, tecrübe ve yeniliğin paylaşıldığı bir işbirliği platformudur. Burada sergilenen teknolojiler verimliliğimizi artıracak, maliyetlerimizi düşürecektir. Bu fuarı geleceğin tarımına açılan bir pencere olarak görmenizi ve yenilikleri topraklarımıza taşımanızı diliyorum. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yeni yüzyılımızı bereketin yüzyılı yapma vizyonuyla çıktığımız bu yolda, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiği düsturuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un tarih, turizm ve tarım şehri ile yolların ve medeniyetlerin kesiştiği bir şehir olduğunu ifade etti.

Erzurum'un Türkiye sıralamasında yüz ölçümü en büyük dördüncü şehir olduğunu hatırlatarak, "İlimizin topraklarının yüzde 60'ı meralardan oluşuyor, tam tarım ve hayvancılık memleketi." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de tarım alanındaki makineleşme ve dijitalleşmeyi hep beraber sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Modern tarım araçları ve sulama sistemlerini değerlendirerek tarımımızı arzu edilen noktaya çıkarmak, ihtiyaçlarımızı karşılamak ve fazlasını da mutlaka ihraç etmek zorundayız. Bakanlığımız her geçen yıl ülkemizde tarımı modernleştirmede, geliştirmede, artık modern ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artık şirketleşmeye kooperatifleşmeye önem veren anlayışla bu hizmetleri yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kentte tarım ve hayvancılıkta başarılı olan çiftçilere hediye çeki ile plaket takdim edip fuar alanını gezdi.

Açılışa, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve bazı paydaş ülkelerin temsilcileri de katıldı.

