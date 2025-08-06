Temmuz TÜFE: Yüzde 2,65 Artış!

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, temmuzda aylık yüzde 2,65 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,27, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,29 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 7,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,09, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,68 ve hizmette yüzde 3,26 yükseldi.

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