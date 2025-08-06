Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi Temmuz TÜFE: Yüzde 2,65 Artış!

Temmuz TÜFE: Yüzde 2,65 Artış!

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2025 08:51

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,65 artış gösterdi.

Temmuz TÜFE: Yüzde 2,65 Artış!

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, temmuzda aylık yüzde 2,65 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,27, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,29 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 7,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,09, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,68 ve hizmette yüzde 3,26 yükseldi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici fiyat endeksi Temmuz TÜFE TÜFE

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Nezaket: Bir Zayıflık Göstergesi mi?

Nezaket: Bir Zayıflık Göstergesi mi?

Eksikler tamam edilirken

Eksikler tamam edilirken

Ailede Sessiz Tehlikeler: Kıyas, Sosyal Medya ve Dış Sesler!

Ailede Sessiz Tehlikeler: Kıyas, Sosyal Medya ve Dış Sesler!

İmam Gazali’nin şaheseri: İhyaü Ulumi’d D’in

İmam Gazali'nin şaheseri: İhyaü Ulumi'd D'in

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>