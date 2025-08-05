Rusya: Tarife savaşları ve yaptırımlar tarihin doğal akışını değiştiremeyecek

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Küresel Güney ülkelerine yönelik yürüttüğü tarife politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların ve kısıtlamaların tüm dünyayı etkileyen bir gerçeklik haline geldiğine işaret eden Zaharova, "Washington, ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninde hegemonyasını kaybetmeyi kabullenemiyor ve konumunu korumak için yeni sömürgeci politikalar izlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin rakiplerine karşı "siyasallaştırılmış ekonomik baskı araçları" uyguladığını vurgulayan Zaharova, "ABD'nin bu politikası devletlerin ulusal egemenliğine doğrudan bir saldırı ve içişlerine müdahale girişimidir. Ekonomik büyümenin yavaşlaması, tedarik zincirlerinin zarar görmesi ve küresel ekonominin parçalanması gibi tehlikeleri de beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Brezilya dahil bazı ülkelere yönelik artan ekonomik baskının, Batılı ülkelerin bir dönem teşvik ettiği "serbest ticaret" anlayışına ters düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Hiçbir tarife savaşının ve yaptırımın tarihin doğal akışını değiştiremeyeceğine inanıyoruz. Başta BRICS olmak üzere Küresel Güney ülkeleri arasında bu yaklaşımı paylaşan çok sayıda ortağımız, benzer düşünen insanlarımız ve müttefiklerimiz var. Yasa dışı tek taraflı yaptırım baskısına karşı koymak ve gerçek anlamda çok taraflı, adil ve eşitlikçi bir dünya düzeni inşa etmek için bu ülkelerle işbirliğimizi arttırmaya hazırız."

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS üyesi Brezilya ve Hindistan yönetimlerine çeşitli eleştirilerde bulunarak, söz konusu ülkelere ticarette ilave tarifeler uygulanacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray, Rus petrolünün en büyük ithalatçısı Çin'e de zaman zaman eleştirilerde bulunurken, iki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri devam ediyor.

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