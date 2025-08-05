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Fındık İhracatında Türkiye Zirvede: 11 Ayda 2,4 Milyar Dolar Gelir

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2025 08:45

Türkiye, fındık ihracat sezonunun 11 aylık döneminde 2,4 milyar doları aşkın gelir elde etti.

Fındık İhracatında Türkiye Zirvede: 11 Ayda 2,4 Milyar Dolar Gelir

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Temmuz 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 440 milyon 153 bin 716 dolar karşılığında 295 bin 805 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 284 bin 158 ton fındık ihracatı karşılığı 2 milyar 188 milyon 268 bin 152 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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Türkiye Karadeniz İhracatçı Birlikleri

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