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Boeing'in 3 Bin Çalışanı Grevde: Ücret Anlaşmazlığının Detayları

Yayınlanma Tarihi: 05.08.2025 08:45

Şirketin savaş uçağı üretiminde çalışan işçiler, şirketle yeni sözleşme üzerinde anlaşamamalarının ardından greve başladı.

Boeing’in 3 Bin Çalışanı Grevde: Ücret Anlaşmazlığının Detayları

ABD'li havacılık şirketi Boeing'in savunma teknolojilerinin üretiminde görevli yaklaşık 3 bin 200 işçi, şirketin sunduğu yeni sözleşme teklifini reddederek greve gitme kararı aldı.

Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği'nden (IAM) yapılan açıklamada, Missouri ve Illinois eyaletlerindeki Boeing tesislerinde çalışan sendika üyesi işçilerin, şirketin son teklifini kabul etmediği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 3 bin 200 işçinin "adil" bir sözleşme talebiyle greve başladığı belirtildi.

Bu, söz konusu sendikanın 1996'dan bu yana yaptığı ilk grev oldu.

Greve giden işçilerin F-15 ve F/A-18 gibi ileri teknolojiye sahip savaş uçaklarının yanı sıra modern füze ve savunma sistemlerinin montaj ve bakımını üstlendikleri aktarılan açıklamada, yaptıkları işlerin ABD'nin ve müttefiklerinin ulusal güvenliğini ve savunma operasyonlarını desteklemede hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Boeing, yeni sözleşme kapsamında yüzde 20'lik ücret artışı teklif etmişti.

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BOEİNG

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