LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 14 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mayısa ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Gürcistan ve İtalya oldu.

LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 280 bin 981 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 90,8 artarak 54 bin 535 ton oldu.

İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bulgaristan, İsviçre, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Singapur, Romanya, Yunanistan, Türkiye Serbest Bölgeleri ve Liberya olmak üzere 11 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yaklaşık yüzde 29,1 artarak 84 bin 742 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yapılan yurt içi LPG satışı yaklaşık 332 bin 270 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 83,2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 13,8 ile tüplü LPG ve yüzde 3,1 ile dökme LPG satışları izledi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.