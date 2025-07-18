İsdemir'de toplu iş sözleşmesi anlaşmayla tamamlandı
Yayınlanma Tarihi: 18.07.2025 09:12
Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, bugün Ankara'da imzalandı.
İsdemir'in saat ücretli 3 bin 406 çalışanını kapsayan sözleşme, 29 Ocak'ta başlayan görüşmelerin 6'ncı oturumunda karara bağlandı. Toplu sözleşmede 68 asıl ve 2 geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde mutabakat sağlandı.
Anlaşmanın, iş barışını koruyarak çalışan haklarında iyileşme sağlayacağı kaydedildi.
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