İsdemir’de toplu iş sözleşmesi anlaşmayla tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, bugün Ankara'da imzalandı.

İsdemir'in saat ücretli 3 bin 406 çalışanını kapsayan sözleşme, 29 Ocak'ta başlayan görüşmelerin 6'ncı oturumunda karara bağlandı. Toplu sözleşmede 68 asıl ve 2 geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde mutabakat sağlandı.

Anlaşmanın, iş barışını koruyarak çalışan haklarında iyileşme sağlayacağı kaydedildi.

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