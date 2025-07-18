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Anasayfa Ekonomi İsdemir'de toplu iş sözleşmesi anlaşmayla tamamlandı

İsdemir'de toplu iş sözleşmesi anlaşmayla tamamlandı

Yayınlanma Tarihi: 18.07.2025 09:12

Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

İsdemir’de toplu iş sözleşmesi anlaşmayla tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, bugün Ankara'da imzalandı.

İsdemir'in saat ücretli 3 bin 406 çalışanını kapsayan sözleşme, 29 Ocak'ta başlayan görüşmelerin 6'ncı oturumunda karara bağlandı. Toplu sözleşmede 68 asıl ve 2 geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde mutabakat sağlandı.

Anlaşmanın, iş barışını koruyarak çalışan haklarında iyileşme sağlayacağı kaydedildi.

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Ankara Özçelik İş Sendikası Türkiye İsdemir

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